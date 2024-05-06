Ветераны войны и их сопровождающие смогут бесплатно проехать на водном транспорте в РТ

В период празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне ветеранам и их сопровождающим будет предоставлено право бесплатного проезда на водном транспорте в пригородном сообщении на территории Татарстана.

Напомним, что в период навигации инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в Татарстане предоставляется 50% скидка со стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения. В прошлом году таким правом воспользовались семь ветеранов и инвалидов войны.

Кроме того, участники и инвалиды войны, а также их сопровождающие могу бесплатно проехать на железнодорожном транспорте. 100% скидка предоставляется при предъявлении справки с набором социальных услуг и паспорта. За первый квартал 2024 года уже совершено 283 такие поездки.

Отдельным категориям граждан из числа ветеранов Великой Отечественной войны также предоставляется льготный проезд на всех видах городского общественного транспорта и на автомобильном транспорте пригородного сообщения. Стоимость единого социального проездного билета с 1 января 2024 года составляет 605 руб.

Отметим также, что с 1 мая по 31 мая ПАО «Таттелеком» предоставляет ветеранам и инвалидам ВОВ, а также гражданам, приравненным к данным категориям, проживающим в Татарстане, бесплатную внутризоновую телефонную связь и бесплатные внутренние телеграммы любой категории срочности.