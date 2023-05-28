Ветераны – тем, кто охраняет границы сегодня: «Будьте преданы Родине и служите достойно»

Сегодня в парке Победы Казани прошел торжественный митинг в честь 105-летия годовщины образования пограничной службы ФСБ

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«Ловили китайцев – охотников за женьшенем»

Сегодня в парке Победы Казани прошел торжественный митинг в честь 105-летия годовщины образования пограничной службы ФСБ. Поздравляли и тех, кто охранял границу в разные годы, и тех, кто сейчас служит на благо Родины. Почтили память героев, отдавших жизни на защите российской границы.

28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. Уже через год оно было переименовано в войска. В современной России День пограничника – 28 мая – установлен Указом Президента РФ от 23 мая 1994 года.

Поздравляли и тех, кто охранял границу в разные годы, и тех, кто сейчас служит на благо Родины Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

За 31 год службы полковник Виктор Назаров успел побывать во многих странах СНГ и областях России.

«Я служил в Казахстане, окончил там училище, служил в Туркмении, Азербайджане, на Украине, на Кавказе и в Средней Азии. Люди везде хорошие. За более чем 30 лет службы я успел увидеть все красоты СССР», – рассказал он.

Виктор Назаров рассказал, что нарушителей российско-китайской границы частенько интересовали не государственные тайны, а редкие растения.

«Мы искали нарушителей границы, которые охотились за биоресурсами. Китайцы искали дикорастущий женьшень. Он стоил очень дорого, можно сказать, что был на вес золота. Чем старше это растение, тем дороже оно стоит. Китайцы рисковали жизнями, чтобы пересечь границу и заполучить его», – рассказал он.

«Выслеживали диверсантов трое суток»

Старший лейтенант Ильдус Насыров около десяти лет провел на границе с Польшей в Калининградской области. Он рассказал «Татар-информу», как однажды участвовал в задержании диверсантов.

«Мы почти трое суток вели наблюдение на участке и в конце концов их задержали. Это были диверсанты западных спецслужб, они пытались проникнуть в Советский Союз под видом туристов», – рассказал Ильдус Насыров.

Ильдус Насыров: «Задержали диверсантов западных спецслужб» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Нежданных гостей, по словам старшего лейтенанта, смогли вычислить благодаря их сообщнику, который находился на территории СССР.

«Диверсанты хотели узнать, какое количество военных кораблей у нас есть в Балтийске, когда они выходят на задания и прибывают обратно, а также их характеристики», – дополнил он.

В честь праздника 74-летний старший лейтенант Ильдус Насыров сказал напутственные слова следующим поколениям пограничников.

«Оставайтесь преданными Родине, достойно несите службу. Поддерживайте и укрепляйте границу нашей страны», – сказал он.

«Видели автомат и выбегали на нас с палками»

Два года на границе с Китаем в Биробиджанском отряде отслужил Кирилл Синилов. За женьшенем китайцы к ним не приходили, а вот желающих попытать счастья в краже хвороста и сухостоя хватало.

Кирилл Синилов: «Китайцы зачастую, завидев нас с автоматами, брали палки с земли и пытались бежать на нас, чтобы подраться​​​​​»​​​ Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

«Китайцы очень хитрые ребята. Они нарушали границу, но не со злым умыслом по большей части – искали хворост и дрова. Они причаливали на своих длинных рыбацких лодках к берегу Амура за сухостоем, там мы их и задерживали. Они даже не пытались убегать, знали, что из автомата мы не выстрелим. Выстрел на китайской границе – это выстрел в спину политбюро ЦК КПСС. Китайцы, завидев нас с автоматами, брали палки с земли и пытались бежать на нас, чтобы подраться. Но они боялись сигнальной ракетницы, вот когда мы доставали ее, их взгляд резко менялся. Знали, мы – выстрелим», – рассказал Кирилл Синилов.

Когда лед на Амуре встал, один из отрядов заметил, что на островке бродит мужчина. Кирилл со своим верным псом отправились на задержание нарушителя.

«Не знаю, сколько дней он там ходил, но он собирал дикие яблоки. Они были очень маленькие, размером с подушечку пальца, как рябина. Он просто ходил, собирал их и кушал», – рассказал он.

«Мешок на голову – и нет младшего в наряде»

«Представьте, мороз в -30 градусов. У меня есть задача: нужно пробыть в засаде – пограничном секрете – два часа. Я не брал с собой собаку, потому что она могла замерзнуть. Шевелиться нельзя, лежишь на земле и наблюдаешь. Пытаешься потом уйти с этого участка, весь прилипаешь к снегу – и ползком с участка», – рассказал Рафаэль Сайфутдинов.

Рафаэль Сайфутдинов (третий справа): «Мешок на голову – и понесли. Боятся они только собак. Если бы другой наряд был без собак, младшего утащили бы» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

По словам Рафаэля, однажды ему удалось предотвратить похищение младшего в наряде, за что позже его наградили благодарностью.

«У меня был такой случай. Граница проходила ближе к китайскому берегу, я шел по Амуру. Рядом там был поселок Чело и сопка Бурхан. Иду я там с собакой, сидят китайцы-рыбаки недалеко, человек восемь. Собака у меня бежит к краю границы и роет, я думал, что пес рыбу какую-то нашел. Я сделал вид, что отбегаю, чтобы собака за мной пошла. Пес бежит, а под его лапами два китайца из-под снега встают, все в черной одежде. Собака уже рядом со мной, а команду “фас!” я ей дать не могу. А те китайцы уже за рыбаками спрятались. Я решил границу не нарушать, прошел по нашему краю, китайцы меня увидели и карабин свой показывают. Я им и говорю: "А у нас вот, АКМС", – вспоминает Рафаэль.

По словам мужчины, китайцы хотели не перебраться через границу, а украсть младшего в наряде.

«Мешок на голову – и понесли. Боятся они только собак. Если бы другой наряд был без собак, младшего утащили бы», – дополнил он.

«После ранения в зоне СВО вернулся домой»

Моряк-пограничник Павел Игнашкин прошел срочную службу в 1990 году, а в прошлом году отправился в зону СВО. После ранения он вернулся в Казань.

«Меня призвали из Казани в Анапу, а потом в Балтийск. Я горжусь тем, что служил в пограничных войсках, у меня двойной праздник – и День Военно-морского флота, и День Пограничных войск. Мы без “зеленых” никуда, и они без нас», – поделился он.

Павел Игнашкин: «Населенный пункт мы освободили полностью!» Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Павел провел в зоне СВО 11 месяцев, участвовал в штурмах населенного пункта Новобахмутовка, там же и получил ранение.

«Все закончилось тем, что населенный пункт мы полностью освободили. Меня ранило осколками от взрывной мины, в Йошкар-Оле меня отремонтировали по полной. Пошел, потому что это – моя земля, в 1943 году моя бабушка воевала за эти же земли», – рассказал он.

По его словам, с пленными украинские неонацисты ведут себя отвратительно.

Перед окончанием митинга в память о тех, кто стоял на страже мира и покоя нашей Родины, ветераны братства возложили венок к Вечному огню Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«То, что они творили там, – это не война, а издевательство. Беря в плен, они издевались как фашисты, стреляли по ногам в беззащитных и безоружных. Делают много ужасных вещей. Мы так не поступаем, всех военнопленных передаем ФСБ», – дополнил он.

Перед окончанием митинга в память о тех, кто стоял на страже мира и покоя нашей Родины, ветераны братства возложили венок к Вечному огню.