Ветераны Татарстана собрали помощь для пострадавших в Курской области

События в Курской области никого не оставили равнодушными. Региональная общественная организация ветеранов (пенсионеров) Республики Татарстан, посоветовавшись со своим местным активом в городах и районах, объявила социально-гуманитарную акцию «Ветераны — Курску» и открыла расчетный счет в банке. В свою очередь, местные Советы через своих активистов обратились к представителям старшего поколения с просьбой о посильном участии в этой акции.

«Граждане пожилого возраста – это особая категория людей. Это – люди, прожившие немало лет и увидевшие много доброго, и в то же время пережившие, испытавшие немало трудностей за свою жизнь. Как правило, подавляющее большинство из них это отзывчивые люди, готовые прийти на помощь даже в ущерб своих собственных интересов. Именно таких людей объединяет в своих рядах общество ветеранов Татарстана. Среди них немало граждан, которых принято называть «Дети военных лет», хотя такого официального статуса в республике нет. Они знают, что такое война, голод и холод, что такое бомбежка», - говорится в сообщении Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ.

«Мы были уверены, что люди все правильно воспримут и нас поддержат, но реальность превзошла все наши ожидания. Буквально в течение первых пяти дней с момента открытия счета, а мы его открыли 14 августа, перечисленная пенсионерами сумма достигла почти 1 млн рублей. Сегодня уже эта сумма превысила 3 млн рублей. Мы считаем, что это очень большая сумма. Даже те пенсионеры, у которых размер пенсии небольшой, и то они нашли возможность принять участие в этой доброй акции», — рассказал председатель вышеназванной организации Хабир Газизович.

Спикер подчеркнул, что особую активность проявляют альметьевцы, пенсионеры Ютазинского, Черемшанского, Лениногорского, Азнакаевского и других муниципальных районов. Только с сельских поселений Альметьевска за 2 недели было собрано около 1 млн рублей. В небольшом селе Ерсубайкино Альметьевского района, где проживают чуть более 100 пожилых людей, собрали около 100 тыс. рублей. Отдельно поблагодарили жителей Зеленодольска, чьи ветераны еще до открытия благотворительного счета собрали 500 тыс. рублей.

«Этот гуманитарный груз уже доставлен в Курск», — отметил Хабир Газизович.

На днях на эти деньги будут приобретены продукты питания семьям пострадавших, от имени ветеранов Татарстана они будут отправлены в город Курск.

Сбор средств продолжается, и желающие могут принять участие в этой акции через местные Советы ветеранов городов и районов или же через Республиканский Совет ветеранов (пенсионеров). Телефон: 8(843) 238-16-88.