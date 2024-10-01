Ветераны Татарстана отправили в Курскую область 60 тонн продуктов

С самого начала специальной военной операции ветераны из Татарстана участвуют в различных акциях в поддержку наших бойцов. Благотворительные мероприятия объединены под названием «Ветераны – фронту». Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани председатель Региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Хабир Иштиряков.

«Наши ветераны работают день и ночь: плетут маскировочные сети, шьют одежду, маскировочные халаты и костюмы, делают окопные свечи, буржуйки», – сказал он.

По словам Иштирякова, когда украинские вооруженные силы ворвались в Курскую область, был открыт благотворительный расчетный счет. За четыре дня пожилые люди пожертвовали средства из пенсий на общую сумму более 1 млн рублей. А на сегодняшний день собрано более 4 млн рублей.

«При помощи Кабинета Министров РТ, Татпотребсоюза, Министерства по делам молодежи РТ мы закупили 60 тонн продуктов питания, три фуры было организовано и отправлено в Курскую область», – подчеркнул Иштиряков.

Также на благотворительные средства были заказаны кукморские валенки, теплые тапочки и зимние куртки для обитателей дома-интерната в Лениногорске.