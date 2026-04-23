Ветераны СВО выйдут на старт Казанского марафона

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Татарстан готовится к одному из главных спортивных событий года – Казанскому марафону. В этом сезоне он станет особенным не только для профессиональных бегунов, но и для ветеранов специальной военной операции с инвалидностью.

Для людей, переживших тяжелые ранения, возвращение к обычной жизни нередко становится серьезным испытанием. В таких случаях спорт, регулярные тренировки и постановка целей помогают постепенно преодолевать внутренние ограничения и возвращать уверенность в своих силах.

При поддержке филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану 22 апреля на легкоатлетическом манеже Центрального стадиона прошла первая тренировка ветеранов СВО. Под руководством опытного инструктора участники преодолели более двух километров. Занятие включало разминку, специальные беговые упражнения, а также работу над техникой дыхания и распределением сил на дистанции.

Отдельное внимание уделялось индивидуальному подходу: для каждого участника тренеры подбирали нагрузку с учетом состояния здоровья, особенностей организма, наличия протезов и последствий ранений. На Казанском марафоне ветераны СВО планируют преодолеть дистанцию в три километра.

Среди участников подготовки – Анвар Мухаметзянов. Он получил тяжелое ранение в ходе боевых действий, в результате которого ему ампутировали ногу, однако намерен выйти на старт наравне с другими бегунами.

По его словам, он хочет своим примером показать военнослужащим, которые сейчас находятся в госпиталях, проходят реабилитацию или сомневаются в своих силах, что им доступно многое. Он отметил, что во время пробежек испытывает сильные эмоции – от радости до боли, а момент, когда удается обогнать здоровых участников, дает ощущение внутреннего подъема.

Мухаметзянов рассказал, что Казанский марафон станет для него вторым серьезным спортивным достижением после участия в «Кроссе наций», а главным испытанием он считает собственный путь восстановления – от больничной койки до первых самостоятельных шагов.

Он подчеркнул, что важно, чтобы другие ветераны видели такие примеры, пробовали разные виды спорта и не замыкались в себе, напомнив, что жизнь продолжается в новом, спортивном ритме.

Казанский марафон-2026 пройдет с 1 по 3 мая. В соревнованиях примут участие спортсмены из 85 регионов России и 37 стран. Организаторы заявили рекордный призовой фонд – 10 млн рублей.