Ветераны СВО в Татарстане продолжат соревнования в рамках Кубка Раиса республики

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

В Татарстане с мая 2026 года проходит II Кубок Раиса республики среди участников специальной военной операции. За время соревнований ветераны СВО уже приняли участие в семи спортивных дисциплинах, а общий охват участников превысил 250 человек, сообщает пресс-служба Фонда «Защитники Отечества».

Первый этап Кубка стартовал 29 мая в Зеленодольске. Участники соревновались в волейболе, волейболе сидя, пауэрлифтинге, армрестлинге, шахматах, плавании и метании ножа.

Следующий этап пройдет 31 июля в Казани – ветераны СВО впервые примут участие в соревнованиях по фиджитал-спорту. Новое направление включили в программу Кубка, чтобы развивать современные форматы физической активности и использовать цифровые технологии в спортивной подготовке.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Состязания по фиджитал-тактическому бою будут состоять из двух частей: цифрового этапа в игре Counter-Strike 2 и физического этапа с лазерным боем. В соревнованиях выступят 10 команд ветеранов СВО из разных районов Татарстана.

В августе участников ждут новые дисциплины. 8 августа в Казани пройдут соревнования по нардам, 21 августа в Богатых Сабах – по настольному теннису, а 29 августа в Мамадыше ветераны СВО посоревнуются в футболе и гиревом спорте.

Заместитель министра спорта Татарстана Ильдар Садриев отметил, что проведение Кубка Раиса республики помогает ветеранам СВО адаптироваться после возвращения с передовой. По его словам, спортивные соревнования дают участникам дополнительную мотивацию заниматься физической культурой, возвращаться к активной жизни, трудовой деятельности и построению карьеры.

Фото: пресс-служба Фонда «Защитники Отечества»

Садриев подчеркнул, что такой подход соответствует задачам государственной программы «Спорт России», которая реализуется в рамках национальных проектов России.

Ветераны СВО могут подать заявку на участие в соревнованиях через своего социального координатора или по телефону 8 (843) 598-33-55.

Организаторами II Кубка Раиса Республики Татарстан среди участников специальной военной операции выступают филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ, Министерство спорта Татарстана и муниципальные районы республики.