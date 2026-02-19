Ветераны СВО в Нижнекамске получили помощь с работой и обучением

В Нижнекамске сегодня прошел «Разговор на равных» – мероприятие по вопросам трудоустройства, переобучения и социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Ветераны СВО и их родственники могли напрямую задать вопросы городским руководителям, а также посетить ярмарку вакансий и мастер-классы.

По словам специалистов, чаще всего бойцы обращаются по вопросам работы, и проблем с трудоустройством в городе нет.

«Наши работодатели создали для них 1 087 рабочих мест. Если ветеран СВО был мобилизован и уволен с предприятия в связи с мобилизацией, то за ним сохраняется рабочее место и он возвращается на прежнее рабочее место», – отметила начальник управления ЦЗН РТ по Нижнекамскому району Ирина Герасименко.

Помощь оказывается и в открытии собственного дела через социальный контракт, который может включать трудоустройство, ведение личного подсобного хозяйства или предпринимательскую деятельность. Единовременно на развитие бизнеса можно получить до 150 тыс. рублей.

Переобучение участников спецоперации также остается приоритетом. Получить новую профессию можно как в вузах, так и в средне-специальных учебных заведениях.

«Сейчас я обучаюсь на электромонтера по ремонту электрооборудования, и мне предлагают перевестись на инженера, на более обширную программу, а также поучаствовать в конкурсе «Абилимпикс» по моей военной специальности – я бывший оператор дронов. Возможно, что-то и получится в этом направлении», – рассказал Антон Сарабаров, который учится на первом курсе Нижнекамского политехнического колледжа.

В целом в Татарстане разработано 87 образовательных программ для участников и ветеранов спецоперации, каждому обратившемуся составляют индивидуальный план обучения.

Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой

Фотографии предоставлены Надеждой Багаутдиновой