Ветераны СВО в Казани получили консультации по трудоустройству и переобучению

День карьерных встреч для участников специальной военной операции с работодателями прошел в Казани. Организаторами выступили Кадровый центр «Работа России» по Приволжскому району и фонд «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба кадрового центра «Работа России».

«Встречу посетили 15 ветеранов СВО и члены их семей. Они получили консультации по трудоустройству и информацию о программах переобучения Кадрового центра «Работа России» РТ. В мероприятии участвовали представители кадровых служб АО «Казанский электротехнический завод», АО «Радиоприбор» и АО «КВАРТ». Они представили актуальные вакансии и рассказали об условиях трудоустройства», – рассказали в пресс-службе.

На Казанском электротехническом заводе трудятся пять ветеранов СВО. Двое из них устроились на предприятие при поддержке кадрового центра. Сотрудничество с центром занятости давно налажено, карьерные консультанты направляют кандидатов на предприятие, после чего их проверяет служба безопасности завода.

«Мы принимаем ветеранов СВО при одобрении со стороны службы безопасности. При необходимости вводим дополнительную штатную единицу. Сейчас у нас открыто 17 вакансий», – отметила начальник отдела управления по персоналу АО «Казанский электротехнический завод» Лилия Андреева.

АО «КВАРТ» закрыло обязательства по квотам для ветеранов СВО, но продолжает набирать персонал. На предприятии трудятся 14 участников СВО. Часть из них работала здесь еще до спецоперации, некоторые пришли по направлению кадрового центра.

«Текучесть кадров в коллективе низкая, у нас крепкие трудовые традиции. Много сотрудников пенсионного возраста, которые готовятся к заслуженному отдыху. Поэтому ждем свежие кадры и готовы обучать новичков», – сообщил заместитель директора по безопасности и персоналу АО «КВАРТ» Руслан Халимдаров.

Предприятие готово принимать на работу людей с судимостями. Соискатели видят достойные условия труда, понимают специфику предприятия, успешно адаптируются и остаются работать дальше.

В АО «Радиоприбор» открыто более 30 вакансий. При квоте 8 работников два места заняты ветеранами СВО.

Дни карьерных встреч проводятся регулярно. Мероприятия обеспечивают участникам СВО доступ к актуальным вакансиям и программам профессионального переобучения.

В этом году в Кадровый центр «Работа России» РТ обратились 425 ветеранов спецоперации. 342 из них получили направления на работу – более 80% обратившихся. За три года при поддержке кадрового центра собственное дело смогли открыть более 530 ветеранов.

Ярмарки «Работа в России» организовываются по национальному проекту «Кадры», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным.