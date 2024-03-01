Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Ветераны СВО в «Городе Игр будущего» попробовали силы в дрон-фиджитале
Сегодня в «Городе Игр будущего» на площадке МВЦ «Казань Экспо» прошел турнир по дрон-фиджиталу. Его участниками стали участники и ветераны специальной военной операции. С помощью симуляторов они посостязались в искусстве управлении БПЛА.
«Здесь спортивные дроны, но такие же боевые используются и на СВО, прицепляется снаряд ,и он летит. Если люди будут практиковаться на спортивных дронах, появится много специалистов, владеющих этими технологиями. Они сейчас очень нужны на фронте. Нужно подготовить и отправить их как можно больше, чтобы спасти жизни наших ребят и побить нашего общего врага», — рассказал «Татар-информу» один из участников, прослуживший в зоне спецоперации десять месяцев.
Другой участник СВО — Алексей Смольников отметил, что симулятор дронов несколько сложнее в управлении, чем реальные БПЛА, но в будущем такие технологии могут очень пригодиться на передовой.
«У нас сейчас подрастает молодежь, и это наши будущие защитники Отечества. Я, честно, сначала был против этих игр, а теперь вижу, что они нужны», — признался военнослужащий.
«Мне было сложно в силу возраста. Я настоящими дронами управлял, и мне кажется, что это проще. А это всё же для молодежи. Здесь более чувствительное управление. Но если человек научится управлять таким симулятором здесь, то и настоящими БПЛА управлять ему не составит труда», — уверен в свою очередь ветеран спецоперации Андрей Слепцов.
Один из организаторов мероприятия рассказал, что в первые дни «Игр будущего», когда на площадке присутствовали первые лица России и других стран СНГ, им продемонстрировали концепцию фиджитал-дронов с участием ветерана спецоперации. По словам собеседника агентсва, Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил экс-военнослужащего.
«Когда мы презентовали первым лицам СНГ эту концепцию, нам помогал ветеран сирийских боевых действий и СВО, который потерял часть руки. И когда Президент России Владимир Путин услышал, что у нас здесь ветеран спецоперации, он вопреки регламенту, который обязывал держать дистанцию, подошел к нему, пожал руку и поблагодарил парня за службу. Для нас это стало знаком его особого, трепетного отношения к участникам, ветеранам СВО», — подчеркнул спикер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»