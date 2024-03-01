Ветераны СВО в «Городе Игр будущего» попробовали силы в дрон-фиджитале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в «Городе Игр будущего» на площадке МВЦ «Казань Экспо» прошел турнир по дрон-фиджиталу. Его участниками стали участники и ветераны специальной военной операции. С помощью симуляторов они посостязались в искусстве управлении БПЛА.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Здесь спортивные дроны, но такие же боевые используются и на СВО, прицепляется снаряд ,и он летит. Если люди будут практиковаться на спортивных дронах, появится много специалистов, владеющих этими технологиями. Они сейчас очень нужны на фронте. Нужно подготовить и отправить их как можно больше, чтобы спасти жизни наших ребят и побить нашего общего врага», — рассказал «Татар-информу» один из участников, прослуживший в зоне спецоперации десять месяцев.

Другой участник СВО — Алексей Смольников отметил, что симулятор дронов несколько сложнее в управлении, чем реальные БПЛА, но в будущем такие технологии могут очень пригодиться на передовой.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«У нас сейчас подрастает молодежь, и это наши будущие защитники Отечества. Я, честно, сначала был против этих игр, а теперь вижу, что они нужны», — признался военнослужащий.

«Мне было сложно в силу возраста. Я настоящими дронами управлял, и мне кажется, что это проще. А это всё же для молодежи. Здесь более чувствительное управление. Но если человек научится управлять таким симулятором здесь, то и настоящими БПЛА управлять ему не составит труда», — уверен в свою очередь ветеран спецоперации Андрей Слепцов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из организаторов мероприятия рассказал, что в первые дни «Игр будущего», когда на площадке присутствовали первые лица России и других стран СНГ, им продемонстрировали концепцию фиджитал-дронов с участием ветерана спецоперации. По словам собеседника агентсва, Президент РФ Владимир Путин лично поблагодарил экс-военнослужащего.

«Когда мы презентовали первым лицам СНГ эту концепцию, нам помогал ветеран сирийских боевых действий и СВО, который потерял часть руки. И когда Президент России Владимир Путин услышал, что у нас здесь ветеран спецоперации, он вопреки регламенту, который обязывал держать дистанцию, подошел к нему, пожал руку и поблагодарил парня за службу. Для нас это стало знаком его особого, трепетного отношения к участникам, ветеранам СВО», — подчеркнул спикер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Специальная военная операция (СВО) началась более двух лет назад, 24 февраля 2022 года. Ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться вплоть до достижения поставленных целей.