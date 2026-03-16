Ветераны СВО стали наставниками участников «Зарницы 2.0» в Татарстане

В военно-патриотической игре «Зарница 2.0» особое место отводится наставникам — в этом качестве выступают ветераны боевых действий. Участники проекта уже встречаются с бойцами, которые отвечают на вопросы подростков, делятся историями о мужестве, силе духа и преодолении трудностей, сообщают организаторы.

Такие встречи проходят в разных районах республики. В Малошильнинской школе Тукаевского района перед учениками выступили Эдуард Тарзимин и Рустам Галиев. Они рассказали о службе, боевых товарищах и любви к Родине. В Алексеевском районе в клубе «Импульс» боец Сергей Султанов говорил о том, как сохранять силу духа. В молодёжном центре «Алгарыш» Арского района участник СВО Данил Фаттахов поделился историями героизма, а волонтёры Юлия Гайнутдинова и Гулия Гарифзянова — о значении добровольчества.

Депутат Госсовета РТ, председатель Спортивного Совета республики Марат Бариев назвал возвращение «Зарницы» в обновлённом формате важным и своевременным шагом. Он отметил, что сам участвовал в игре в прошлом и помнит, насколько она была полезна. По его словам, современная версия проекта даёт ребятам не только возможность проявить себя, но и освоить практические навыки: работу в команде, ориентирование, оказание первой помощи, управление беспилотниками. Бариев подчеркнул, что игра воспитывает гражданственность, патриотизм и ответственность за страну.

«Зарница 2.0» – всероссийская игра с использованием цифровых технологий. На школьном этапе формируется команда для участия в муниципальных соревнованиях. Для детей 7–10 лет проводят состязания по первой помощи, строевой подготовке и маршрутную игру «Зарничка». Для старших возрастов организуют тактические игры на местности и конкурсы по военно-прикладным специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр, связист. Заявки принимаются до 31 марта на официальном сайте.

«Движение Первых» создано по распоряжению Президента России Владимира Путина. Учредительное собрание прошло 20 июля 2022 года, название выбрали на I съезде в Москве в декабре того же года. Делегаты утвердили 12 направлений работы и 11 ценностей, включая «Патриотизм», «Жизнь и достоинство», «Крепкую семью». Миссии движения: «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми». Деятельность направлена на организацию досуга, развитие и профориентацию детей. Вступить можно с шести лет. Участниками могут стать школьники и студенты.