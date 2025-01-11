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Ветераны СВО смогут проходить санаторное лечение в центрах реабилитации Соцфонда
В 2025 году ветераны специальной военной операции получили возможность проходить санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Такие центры действуют в субъектах Федерации. Ранее они занимались реабилитацией пациентов, получивших различные травмы на производстве.
В постановлении сообщается, что ветеранам боевых действий в зоне СВО обеспечат проезд к местам реабилитации и обратно, а также необходимое лечение.
Для получения услуги необходимо направить заявление. Подать его можно через портал госуслуг либо при визите в МФЦ.
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