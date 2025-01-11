Ветераны СВО смогут проходить санаторное лечение в центрах реабилитации Соцфонда

В 2025 году ветераны специальной военной операции получили возможность проходить санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Такие центры действуют в субъектах Федерации. Ранее они занимались реабилитацией пациентов, получивших различные травмы на производстве.

В постановлении сообщается, что ветеранам боевых действий в зоне СВО обеспечат проезд к местам реабилитации и обратно, а также необходимое лечение.

Для получения услуги необходимо направить заявление. Подать его можно через портал госуслуг либо при визите в МФЦ.