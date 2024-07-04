Ветераны СВО провели занятия для участников патриотического лагеря в Татарстане

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ветераны специальной военной операции встретились с участниками патриотического лагеря «Зарница» неподалеку от Камского Устья.

На семь дней, в течение которых продолжалась смена, в армейские будни погрузились 115 ребят, разбитых на 4 взвода. Они жили в палатках — быт был организован в строгом соответствии с армейскими правилами. Для них проводили занятия по боевой подготовке: разборке и сборке автомата, скалолазанию, медицине и другим дисциплинам.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Под контролем ветеранов СВО и боевого братства девочки отрабатывали оказание первой медицинской помощи в боевых условиях. Также опытные бойцы рассказали ребятам о различном боевом оружии — с собой они привезли целый арсенал макетов.

«Основная задача нашего лагеря — обучить детей стрельбе, маршировке, военному делу, сборке и разборке автоматов, горная и воздушно-десантная подготовка. Все это они получают за семь дней», — рассказала заместитель директора по воспитательной работе Надежда Галиуллина.

Фото: предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Одна из участниц смены, Анастасия Буторина, поделилась, что к условиям в лагере пришлось привыкать. «А в целом все было потрясающе», — призналась она.

По словам школьницы, за неделю она получила много новых знаний и опыта. Помимо учебы, было много развлечений — игр, дискотек и других. Особую популярность в жару у ребят имели водные процедуры.

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой