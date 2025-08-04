Ветераны СВО примут участие в кибербитве на Kazan Digital Week 2025

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На международном форуме Kazan Digital Week 2025 в рамках Всероссийской студенческой кибербитвы впервые выступят ветераны специальной военной операции. Участие в соревнованиях подтвердили 35 человек из 24 регионов, в том числе из Татарстана, Удмуртии, Донбасса и Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе компании Innostage, выступившей инициатором проекта.

Предварительно ветераны СВО пройдут обучение в сфере информационной безопасности, включая программирование, анализ данных, администрирование и практику реагирования на киберинциденты. Занятия продлятся с июля по сентябрь на виртуальном киберполигоне компании.

«В Год защитника Отечества мы приняли решение расширить формат Всероссийской студенческой кибербитвы и пригласить к участию ветеранов специальной военной операции. Мы уверены, что их опыт, дисциплина и готовность брать ответственность могут быть мощным ресурсом для новой, не менее значимой миссии – защиты цифрового пространства страны», – рассказал директор по операционному управлению бизнесом Innostage Кирилл Семенихин.

Всего в кибербитве в этом году примут участие 252 человека, включая студентов и ветеранов.

«Наша цель – создать возможности для профессионального роста, предложив бесплатное обучение, практическую подготовку и перспективу трудоустройства в сфере кибербезопасности. Мы видим в этом не просто образовательную инициативу, а стратегическую задачу: объединить сильных людей и направить их потенциал на укрепление цифрового суверенитета России», – добавил Семенихин.

По оценке Минцифры, сегодня стране не хватает около 50 тыс. специалистов в сфере информационной безопасности, а количество целевых атак на критические инфраструктуры за два года выросло в 1,5 раза.