Ветераны СВО поделились впечатлениями об «Абилимпиксе» в Казани

Около 260 участников из 81 региона России собрались в Казани для участия в чемпионате по профмастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс». Своими впечатлениями об организации чемпионата в первый день соревнований они поделились с обозревателем «Татар-информа».

Василий Мартынов из Нижнего Новгорода участвует в соревнованиях в компетенции «Столярное дело». Это второй чемпионат профессионального мастерства, где он пробует свои силы. В прошлом году участвовал в чемпионате в Москве.

«Задания несложные, на площадке нужно собрать табуретку. Соперники все сильные, но я все же рассчитываю на победу», – сказал Мартынов.

Оказывается, Василий по профессии сварщик, а столярное дело – хобби. В ходе специальной военной операции мужчина получил серьезную травму, подорвался на мине. Реабилитация длилась около восьми месяцев. После соревнований ветеран продолжит профессиональные занятия следж-хоккеем.

Шамиль Биджев приехал на чемпионат в Казань из Карачаево-Черкесской Республики, выступает в компетенции «Токарный станок с ЧПУ».

«Меня просто будоражит такое обилие современных станков. Посмотрел, чем занимаются участники других компетенций. Радует, что соревнования многопрофильные. И еще радует то, что участники СВО после увольнения имеют возможность раскрыть профессиональные навыки», – поделился Биджев.

Шамиль до участия в СВО работал в разных сферах – в строительстве и торговле. Сейчас трудится учителем истории и обществознания. В ходе специальной военной операции он получил серьезное ранение локтевого сустава. На чемпионате в Казани рассчитывает попасть в тройку победителей. В будущем при возможности намерен еще раз выступить на соревнованиях среди профессионалов.

«Мне интересно общаться с разными людьми, делиться опытом, открывать новые возможности», – пояснил собеседник «Татар-информа».

Торжественное открытие чемпионата по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции «Абилимпикс» прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».