Ветераны СВО подали более 800 заявок на чемпионат «Абилимпикс»

Более 800 заявок по 28 компетенциям поступило от ветеранов СВО на участие в чемпионате «Абилимпикс», сообщают организаторы.

Летом этого года чемпионат по профессиональному мастерству среди участников специальной военной операции состоится в Казани. В марте стартовали региональные этапы, где ветераны СВО принимают участие в разных компетенциях категории «специалисты». В каждом регионе организована наставническая поддержка, позволяющая защитникам качественно подготовиться и раскрыть потенциал, сообщают организаторы.

«Чемпионат дает нашим защитникам возможность получать новые профессиональные навыки, осваивать востребованные специальности, проявлять способности и таланты. Несмотря на ограничения по здоровью, герои стремятся приносить пользу обществу и полноценно реализовывать себя. «Абилимпикс» – это ориентир и источник вдохновения для ветеранов», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Впервые чемпионат профессионального мастерства для участников СВО прошёл в Казани в конце июля 2025 года и объединил более 400 человек. Напомним, чемпионаты профмастерства проводятся благодаря реализации нацпроекта «Молодёжь и дети».