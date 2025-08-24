Ветераны СВО из Татарстана посетили концерт «Новой волны» в Казани

Фото: © Чулпан Шакирова / «Татар-информ»

Участники специальной военной операции из Республики Татарстан стали специальными гостями третьего дня международного музыкального фестиваля «Новая волна», который в эти дни впервые принимает Казань.

Возможность посетить концерт бойцам спецоперации была предоставлена при поддержке местных властей.

Ветераны Ильгизар Миннуллин из Верхнеуслонского района и Ильхам Максумзянов из Агрызского района поделились своими впечатлениями перед началом шоу.

Они рассказали, что попали на концерт благодаря организованной поездке, которую для них подготовили администрации их районов при содействии координаторов из Фонда защитника Отечества.

«Мы даже не думали, что попадем сюда. Как мы знаем, Раис Республики Татарстан [Рустам Минниханов] специально для участников СВО предложил выделить билеты. Это очень приятно, что пригласили. Большая благодарность администрации. Молодцы, не забывают, очень приятно, довольны», – поделился эмоциями Ильгизар Миннуллин.

Его сослуживец Ильхан Максумзянов добавил, что для них такая внимательность стала знаком огромной благодарности.

Отвечая на вопрос о зрительских ожиданиях от вечера, ветераны с улыбкой признались, что больше всего на концерте надеются увидеть легендарную группу «Иванушки International», музыка которой у многих ассоциируется с молодостью.

Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна 2025» стартовал в Казани 21 августа и продлится до 26 августа.

«Новая волна» проводится с 2002 года по инициативе композитора Игоря Крутого. До 2014 года конкурс ежегодно проходил в латвийской Юрмале, а с 2015 года – в Сочи. В этом году фестиваль впервые проходит в столице Татарстана.