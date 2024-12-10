Ветераны СВО из Татарстана получают выплаты и компенсации

О выплатах и компенсациях ветеранам специальной военной операции и членам их семей рассказал сегодня начальник управления установления социальных выплат Отделения Социального фонда России по Республике Татарстан Ирек Хабибуллин на заседании Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр».

«С начала специальной военной операции в Татарстане звание Героя Российской Федерации присвоено семи военнослужащим, в том числе пяти — посмертно, десяти членам семей героев выплачивается ежемесячная денежная выплата», — отметил он.

Ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную денежную выплату (ЕДВ). С начала этого года единовременная денежная выплата установлена для 3,7 тыс. ветеранов боевых действий. Хабибуллин пояснил, что ЕДВ назначается инвалидам и членам семей погибших без учета денежной стоимости набора социальных услуг. После назначения ЕДВ они автоматически получают право на социальный пакет в натуральной форме.

«Семьи мобилизованных граждан в соответствии с указом Президента РФ [Владимира Путина] вправе обратиться за двумя пособиями, предусмотренными для военнослужащих по призыву. Это единовременное пособие беременной жене военнослужащего при сроке беременности не менее 180 дней и ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до трех лет», — сообщил Хабибуллин.

Кроме того, семьи мобилизованных граждан имеют право на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка. Мера поддержки положена и беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации в срок беременности до 12 недель. Право на пособие определяется с учетом комплексной оценки нуждаемости.

«Граждане с инвалидностью могут вернуть 50% стоимости полиса ОСАГО при наличии медицинских показаний для приобретения транспортных средств. Компенсацию можно получить один раз в год и на один автомобиль», — добавил Хабибуллин.

Расширенное заседание Высшего совета республиканского общественного движения «Татарстан — новый век» — «Татарстан — яңа гасыр» прошло в Доме дружбы народов РТ. В его работе принял участие Председатель Госсовета РТ, председатель Высшего совета движения «Татарстан — новый век» Фарид Мухаметшин.