Ветераны СВО из РТ победили в творческом конкурсе «Памяти героев верны!»

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

В Москве прошло торжественное награждение победителей четвертого сезона Всероссийского патриотического конкурса творческих работ «Памяти героев верны!», организованного Государственным фондом «Защитники Отечества». Среди призеров были два ветерана СВО из Татарстана, сообщает пресс-служба фонда.

В мероприятии участвовали 90 авторов из разных регионов России в возрасте от 7 до 91 года. Они представляли творческие работы, посвященные спецоперации, героям СВО и военным династиям. Особое внимание жюри уделяло историям в основе творческих произведений, поскольку каждая работа – это возможность рассказать о подвиге защитника Отечества и сохранить память о нем для будущих поколений.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Конкурс посвящен событиям специальной военной операции, мужеству, стойкости и отваге наших героев. В эссе, рассказах, стихотворениях, песнях и видеороликах, которые создали участники, – искренняя благодарность героям, уважение к их подвигам и стремление сохранить память о тех, кто встал на защиту Отечества. Эти живые истории находят отклик у огромного числа людей и передаются следующим поколениям. Благодарю каждого, кто присоединился к конкурсу. Слова признательности – ветеранам и семьям защитников. Низкий поклон героям, чьей памяти будем всегда верны», – сказала статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

Второе место в номинации «Братство, скрепленное подвигом» взял ветеран из Татарстана с позывным Автор – за его плечами уже три опубликованные книги. Боец написал рассказ «СВОИ» о добровольце, который отправился на передовую в 45 лет и своими глазами увидел братство русских, чеченцев, татар, казахов, якутов – людей разных национальностей и вер, которых объединила одна задача и взаимная помощь. Достоверным произведение и его детали сделал личный опыт «Автора» – он служил в спецназе «Ахмат».

«Мы вместе переживали самые худшие ситуации в жизни. И я видел их мужество, стойкость, и готовность к самопожертвованию. Я доверял им свою жизнь, они доверяли мне свои. И когда меня, татарина, ранило, то с зоны обстрела меня выносили казах, русский и чеченец. В тот момент не было ни религий, ни национальностей – были только мы, бойцы армии России», – написал боец.

Также второе место в номинации «Графическая история подвига» занял ветеран СВО из Татарстана Алмаз Оморов. Он служил на Бахмутском направлении, участвовал в боях и неоднократно получал ранения. Вернувшись домой, Оморов понял, как тяжело снова вернуться к мирной жизни и начал говорить об этом в своем творчестве.

Первые страницы конкурсного комикса бойца черно-белые, однако постепенно рисунок обретает цвет – когда появляются люди, с которыми можно разделить пережитое. Произведение показывает важность поддержки близких.

Фото: пресс-служба фонда «Защитники Отечества»

«Кажется, я наконец-то смог выразить то, что чувствую», – говорит главный герой комикса в конце.

Конкурс проводится уже четыре года и объединил более 12 тысяч участников со всей России. Каждый год по итогам конкурса Государственный фонд «Защитники Отечества» выпускает электронные сборники творческих работ участников. На сайте фонда можно посмотреть произведения за 2023, 2024 и 2025 годы – всего их более 4000. Сборник по итогам 2026 года готовится к выходу.

Партнерами конкурса выступили Федеральное государственное казенное учреждение «Рекламно-информационное агентство «Армия России» Министерства обороны РФ, Федеральное автономное учреждение культуры и искусства «Студия военных художников имени М. Б. Грекова» Министерства обороны РФ, Общероссийская общественно-государственная организация «Ассамблея народов России», Всероссийский проект «Хранители истории» (Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»).