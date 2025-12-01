Ветераны СВО из Лаишевского района получили два автомобиля с ручным управлением

Два автомобиля с ручным управлением вручили ветеранам специальной военной операции в Казани. Ключи от новых «Москвич-3» получили Валерий Клоков из Лаишево и Владимир Солопов из села Усады. Оба бойца во время боевых действий получили тяжелые ранения.

Церемонию вручения провела руководитель татарстанского филиала Фонда «Защитники Отечества» Гузель Удачина. Она передала ключи от автомобилей ветеранам, отметив их мужество и стойкость.

Социальный координатор Фонда по Лаишевскому району Владимир Яковлев подчеркнул, что за последний год Фонд «Защитники Отечества» выдал в Татарстане 12 специально оборудованных автомобилей. Четыре из них получили ветераны именно из Лаишевского района.

«Эта помощь – не просто транспортное средство, а возможность вернуться к активной жизни, самостоятельности и мобильности», – отметил Владимир Яковлев.

Автомобили с ручным управлением позволяют ветеранам с инвалидностью свободно передвигаться, решать бытовые вопросы и сохранять социальную активность.