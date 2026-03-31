Ветераны получат ежегодную выплату ко Дню Победы в апреле

Социальный фонд России в апреле начнет перечислять участникам и инвалидам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда.

В фонде уточнили, что средства каждому ветерану будут доставлены банками или почтой в соответствии с установленным графиком.

Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей. Она предусмотрена для тех, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Согласно указу, выплату получают ветераны, которые в годы войны служили в действующей армии или стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья либо заболевания, полученных в районах боевых действий.

Также право на нее имеют те, кто участвовал в боевых операциях, выполнял специальные задания в воинских частях действующей армии, в тылу противника или на территориях иностранных государств, а также по ряду других оснований.

Отмечается, что выплата распространяется не только на ветеранов, проживающих в России, но и на участников Великой Отечественной войны, которые живут в странах Балтии – Эстонии, Латвии и Литве.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что ветеранам и их родственникам не потребуется подавать заявления или обращаться в ведомства: выплаты будут перечислены автоматически в апреле или мае на основании имеющихся у фонда данных.