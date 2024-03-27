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Ветераны нацгвардии провели «Урок мужества» для студентов Нижнекамска
27 марта свой профессиональный праздник отмечают войска Национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия). Праздничные мероприятия прошли и в Нижнекамске.
В одном из вузов города прошел «Урок мужества». В связи с последними событиями ветераны нацгвардии обсудили с молодежью важные темы.
«Рассказали, чтобы ребята не поднимали посторонние вещи, не верили всему тому, что рассылают в гаджетах. Хотим предупредить детей, чтобы они были бдительны», — говорит ветеран национальной гвардии РФ Кирилл Большаков.
Предупрежден — значит вооружен. Так что разговор получился не только интересным, но и познавательным. Ветераны рассказали практически обо всех уловках, которые могут использовать террористы.
«Всегда на страже» — такой девиз нацгвардии. Поэтому и неудивительно, что с начала СВО многие ветераны вернулись в строй и оправились на передовую. А другие начали активно заниматься общественной деятельностью.
«Все из армии выходили со слезами. Представьте, что за два года все становились не просто друзьями, а братьями друг другу», — поделился один из ветеранов.
А с самого раннего утра ветераны по традиции собрались у памятника воинам-интернационалистам. Здесь состоялось возложение цветов.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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