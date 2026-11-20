Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Торжественная церемония возложения цветов к стеле КМПО, приуроченная к 95-летию завода, прошла сегодня на территории предприятия. Участие в ней приняли ветераны объединения, проработавшие здесь долгие годы.

«Хочу пожелать новому поколению продолжать наши традиции и осваивать новую продукцию. Верю в новое руководство, новые идеи, новые мысли и думаю, все будет реализовано, а завод ждет прекрасное будущее», – заявил перед церемонией ветеран труда, депутат Госсовета РТ III и IV созывов Владимир Кондратов, проработавший на заводе более 30 лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он также рассказал, что, когда он впервые пришел на завод в 1973 году, его больше всего удивили и поразили люди, работавшие здесь.

«Помню своих наставников Ильдуса Мотыгуллина и Михаила Карпова, которые учили меня своей профессии по-настоящему: не шаблонно, не «на бумажке», а именно по-настоящему», – поделился Кондратов.

Он добавил, что завод подарил ему не только профессию на всю жизнь. Так, на 50-летие завода он познакомился со своей женой, с которой они живут вместе более 43 лет.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Церемонию возложения посетил также Петр Павлов, который является сыном Александра Павлова – человека, возглавлявшего завод с 1983 по 2004 год, в одно из самых трудных для предприятия времен. Собственно, его именем и названа площадь, на которой расположилась стела КМПО.

«Он очень много времени отдавал работе. Помню, как я с ним в детстве ходил на завод – мы от улицы Гагарина шли пешком. И по пути мы встречали человек 10-15 работников, которым мой отец еще до прихода раздавал задания и указания. Вот такая и зарядка, и планерка у него была каждое утро», – поделился Павлов воспоминаниями.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К слову, сам Петр Павлов не пошел по стопам отца и не работает на заводе, но тем не менее регулярно посещает подобные мероприятия на заводе.