Ветераны Казани и Челнов смогут бесплатно ездить на такси до конца года

Программа бесплатных поездок на такси для ветеранов Великой Отечественной войны из Казани и Набережных Челнов будет действовать до конца 2022 года. Жители могут пользоваться бесплатным такси по городу, независимо от целей поездки, а в дороге ветеранов могут сопровождать родственники. До конца года просубсидированы будут поездки каждого участника программы на общую сумму до 3 тыс. рублей, рассказал «Татар-информу» первый замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

«Программа по субсидированию поездок на такси для ветеранов – логичное продолжение заботы о людях, которым мы обязаны. Заказ такси через приложение, а не по телефону, сегодня норма практически для каждого человека. Термин "уберизация" возник вслед за появлением одноименного сервиса, ставшего локомотивом цифровой трансформации бизнеса и общества. Возмещение средств через сервисы такси – простая и понятная программа», – отметил он.

Заказать такси могут сами ветераны, их представители или родственники, позвонив специалисту учреждения социального обслуживания.

«И пусть ветераны не сами заказывают поездки, это, как правило, делают за них родственники или сотрудники социальных служб, это все же цифровые сервисы, стоящие на службе комфорта и удобства гражданина, в данном случае – ветерана», – добавил Начвин.

Воспользоваться услугой могут инвалиды и участники Великой Отечественной войны, военнослужащие последнего военного призыва в годы войны, а также люди, работавшие на ПВО в период войны.

Проект, который реализуется в Татарстане по инициативе оргкомитета «Наша Победа» и при поддержке Минцифры России, стартовал в начале мая. С тех пор бесплатным проездом на такси в Татарстане воспользовались 43 ветерана Великой Отечественной войны, совершив 120 поездок. Правом на бесплатные поездки до конца года в целом могут воспользоваться 187 жителей Казани и 42 жителя Набережных Челнов.