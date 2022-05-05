Минтруд РТ перечислил льготы и субсидии для ветеранов Великой Отечественной войны

Ветераны Великой Отечественной войны из Татарстана пользуются различными мерами соцподдержки, начиная от льгот на жилищно-коммунальные услуги и заканчивая льготами на проезд. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

«Все льготы в отношении ветеранов Великой Отечественной войны реализуются в полном объеме. Помимо льгот, которые предоставляются в виде социальных услуг и субсидий, есть денежные выплаты. Их размер зависит от необходимого размера компенсации вреда, причиненного здоровью, установленной группой инвалидности», — сказала она.

Так, ветераны пользуются субсидией-льготой на оплату ЖКУ в размере 50% от стоимости жилищно-коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, обеспечены протезами и протезно-ортопедическими изделиями. Пожилые люди получают скидку в размере 50% от стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в республике в период навигации.

Труженикам тыла предоставляется ЕДВ, ее размер в 2022 году составляет 817 рублей, а также бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование. Отделение Пенсионного фонда России по Республике Татарстан в апреле перечислило им единовременные выплаты, приуроченные к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в размере 10 тыс. рублей.