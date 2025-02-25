Участникам Великой Отечественной войны из РТ напомнили о возможных выплатах

Ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла из Татарстана получают расширенный пакет мер социальной поддержки. Это субсидии на улучшение жилищных условий, льготы на оплату ЖКУ, проезд и многое другое. Об этом рассказала сегодня на брифинге министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она напомнила, что с 2008 года по 2024 год из федерального бюджета поступило более 20 млрд рублей на обеспечение ветеранов жильем. За указанный период 19 144 ветерана Великой Отечественной войны были обеспечены субсидиями на улучшение жилищных условий. Проведен ремонт 1 699 жилых помещений.

Также ветеранам предоставляется субсидия-льгота на оплату ЖКУ в размере 50 % от стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Участники Великой Отечественной войны и ветераны, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (военная травма), обеспечиваются протезами (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедическими изделиями.

Также для ветеранов есть 50% скидка со стоимости проезда на водном транспорте пригородного сообщения в республике в период навигации.

Инвалидам Великой Отечественной войны предоставляется ежемесячная денежная компенсация для возмещения вреда, причиненного здоровью. Ее размер с 2025 года составляет для инвалидов первой группы – 23 939 руб., для инвалидов второй группы – 11 969 руб., для инвалидов третьей группы – 4 787 руб.

В Татарстане труженики тыла получают ежемесячную денежную выплату, бесплатное зубопротезирование и слухопротезирование.

Участникам Великой Отечественной войны выдают необходимые технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, выплачивают компенсацию за их самостоятельное приобретение.

В 2024 году в санаторно-курортных организациях отдохнули и поправили здоровье 110 инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны.