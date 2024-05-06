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Ветераны и бойцы СВО могут бесплатно и анонимно обратиться за помощью к психологу в РТ
Подопечные филиала фонда «Защитники Отечества» в Татарстане могут бесплатно и анонимно обратиться за психологической помощью. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом РТ рассказала руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Татарстану Гузель Удачина.
«Наши подопечные – сильные и мужественные люди. Но тем не менее стесняться обращаться за помощью к психологу не нужно. С филиалом работают профессиональные клинические психологи, которые прошли переподготовку по теме посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Это то состояние, которое переживает абсолютно любой человек, который пребывает в зоне боевых действий. От предлагаемой помощи отказываться не следует. Это анонимно, бесплатно, не чревато постановкой на какой-либо учет, что иногда пугает наших людей», – отметила она.
По словам руководителя филиала фонда, общение с профессиональным психологом позволит правильно подобрать терапию. На базе двух госпиталей для ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах функционируют стационарные отделения по ПТСР.
«Любая предлагаемая нами помощь рассчитана как на уволенных с военной службы, таки действующих участников», – добавила Удачина.
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