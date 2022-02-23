Ветераны ФСБ провели с казанскими школьниками урок мужества

В казанской полилингвальной школе «Адымнар» для казанских школьников в честь праздника Дня защитника Отечества прошел «Урок мужества». Его для ребят провели ветераны органов безопасности Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Школьники с интересом слушали рассказы о службе и истории о боевых действиях в Афганистане.

Ученики в свою очередь показали гостям памятный стенд, посвященный председателю КГБ Татарской АССР генерал-майору Абдулле Бичурину.