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Происшествия
23 февраля 2022  09:58
Полина Шевчук

Ветераны ФСБ провели с казанскими школьниками урок мужества

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В казанской полилингвальной школе «Адымнар» для казанских школьников в честь праздника Дня защитника Отечества прошел «Урок мужества». Его для ребят провели ветераны органов безопасности Татарстана. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе УФСБ России по РТ.

Школьники с интересом слушали рассказы о службе и истории о боевых действиях в Афганистане.

Ученики в свою очередь показали гостям памятный стенд, посвященный председателю КГБ Татарской АССР генерал-майору Абдулле Бичурину.

 

#Урок мужества #УФСБ РФ по РТ
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