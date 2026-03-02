Ветераны боевых действий получат право на дополнительный отпуск

Государственная Дума РФ поддержала закон, предоставляющий ветеранам боевых действий, в том числе участникам специальной военной операции, право на дополнительный отпуск. Совет Федерации также одобрил этот документ на своем пленарном заседании, сообщает пресс-служба Минюста РТ.

Согласно изменениям, внесенным в статью 16 Федерального закона «О ветеранах», определенные категории военнослужащих смогут получить до 35 дней дополнительного неоплачиваемого отпуска ежегодно.

«Право получат ветераны Афганистана, участники операций в Сирии и военнослужащие, выполняющие задачи в зоне СВО», – прокомментировал эту новацию ведущий специалист Госюрбюро РТ Ильхам Мидхатов.

В пресс-службе Минюста РТ напомнили, что обратиться за бесплатной юридической помощью можно в Государственное юридическое бюро Татарстана по адресу: ул. Х. Такташа, д. 124, корп. 2.

В прошлом, 2025 году список категорий граждан, имеющих право на получение такой помощи, пополнился многодетными родителями и лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя. Полный перечень категорий доступен на официальном сайте ведомства в разделе «Бесплатная юридическая помощь».

