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Ветераны боевых действий и бойцы СВО приняли участие в слете «Юнармии» в Зеленодольске
В честь Дня героев Отечества в Зеленодольске состоялся слет детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие посетили ветераны боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, участники СВО, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.
Юнармейцев приветствовали заместитель начальника Управления образования Зеленодольского района Мария Гильманова и инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Юрий Королёв.
«„Юнармия“ объединяет единомышленников. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом. Желаем нести звание юнармейца с честью и достоинством!» — отметил генерал-майор.
На слете состоялось торжественное принятие учащихся из учебных заведений в движении «Юнармии». 50 парней и девушек пополнили ряды юнармейского братства. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.
Поздравил новых членов движения и вручил нагрудные знаки начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Сергей Куванов.
Завершился слет квест-игрой «Военные тайны». Ребятам предстояло пройти несколько заданий и набрать как можно большее число баллов. Юнармейцы смогли проявить себя, применить знания, творческие способности и командный дух. Участники находили правильные ответы к вопросам и демонстрировали отличные результаты.
Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.
«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ.
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