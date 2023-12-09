Ветераны боевых действий и бойцы СВО приняли участие в слете «Юнармии» в Зеленодольске

В честь Дня героев Отечества в Зеленодольске состоялся слет детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Мероприятие посетили ветераны боевых действий в Афганистане и Северном Кавказе, участники СВО, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Юнармейцев приветствовали заместитель начальника Управления образования Зеленодольского района Мария Гильманова и инспектор Центрального военного округа, генерал-майор Юрий Королёв.

«„Юнармия“ объединяет единомышленников. Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и заниматься спортом. Желаем нести звание юнармейца с честью и достоинством!» — отметил генерал-майор.

На слете состоялось торжественное принятие учащихся из учебных заведений в движении «Юнармии». 50 парней и девушек пополнили ряды юнармейского братства. Ребята дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому братству.

Поздравил новых членов движения и вручил нагрудные знаки начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Сергей Куванов.

Завершился слет квест-игрой «Военные тайны». Ребятам предстояло пройти несколько заданий и набрать как можно большее число баллов. Юнармейцы смогли проявить себя, применить знания, творческие способности и командный дух. Участники находили правильные ответы к вопросам и демонстрировали отличные результаты.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения в честь Дня героев Отечества отметил, что героизм поистине великих граждан Отечества, их доблесть и мужество отражают волю и характер народа.

«Этот характер во все времена и эпохи помогал и помогает выстоять в самых трудных испытаниях, укрепить независимость нашего государства, с честью противостоять любому, кто пытался посягнуть на нашу землю», — убежден российский лидер.