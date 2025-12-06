Ветераны Боевой комсомольской дружины КАИ почтили в Казани память Артема Айдинова

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Сегодня в столице Татарстана ветераны Боевой комсомольской дружины Казанского авиационного института возложили цветы у бюста Артема Айдинова во дворе школы №71 Ново-Савиновского района города. Мероприятие прошло в рамках празднования 70-летия со дня образования БКД КАИ.

«В этом году исполняется 60 лет со дня гибели нашего героя, комсомольца, члена Боевой комсомольской дружины Артема Айдинова. Мы каждый год приходим в день гибели к памятнику и возлагаем к его обелиску цветы. Мы его помним, будем помнить. И, пока мы живы, мы будем продолжать эти традиции. Люди, которые приходили в БКД, с первых дней знали, кто такие Артем Айданов и Игорь Ассман. Эти ребята отдали свои жизни, защищая справедливость, и стали символом мужества», – сказал «Татар-информу» президент Ассоциации ветеранов БКД КАИ, выпускник института Николай Чекулаев.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Шестого декабря 1965 года в схватке с опасным преступником пал участник Боевой дружины Артем Айдинов, а 5 апреля 1969 года в неравной борьбе с группой вооруженных преступников погиб участник БКД Игорь Ассман.

«Вспоминаю с теплотой и гордостью это время и ребят бэкадэшников, которые следили за покоем на улицах. Патрулировали улицы, участвовали в милицейских рейдах и следили за порядком. Я состоял в отряде БКД «Север». Мы ездили в город нефтяников Стрежевой, проводили рейды, обеспечивали безопасность в студенческом лагере, а там глушь, тайга, медведи, беглые уголовники. В городе по улицам Короленко, Восстания мы часто дежурили во дворах, защищали район от хулиганов, помогая милиции», – отметил ветеран БКД Игорь Мангазеев.

Ветеран Дмитрий Нюхалов рассказал, как в 1969 году, поступив в КАИ, сразу вступил в ряды дружины.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Мы регулярно выходили на рейды. Казань тогда была совсем другой: старые дворы, дома, совсем иной народ на улицах. К вечеру все собирались на Баумана, и туда нередко приходили хулиганы, которые приставали к прохожим, затевали драки. На месте нынешней набережной было особенно опасно дежурить. Хотелось бы, чтобы нынешнее поколение продолжало наше дело. Я до сих пор храню самые теплые воспоминания о тех годах», – заметил он.

Ветераны также возложили цветы к памятной табличке на улице Айдинова и посетили музей БКД в общежитии КНИТУ-КАИ. После этого они приняли участие в открытом турнире по дзюдо среди студентов, посвященном героям БКД КАИ.