Ветерану труда Тамаре Зыковой из Татарстана исполнилось 94 года

Ветеран труда Тамара Михайловна Зыкова из Заинского района Татарстана сегодня отмечает 94-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Тамара Михайловна родом из Заинского района Татарстана. Она родилась в многодетной семье, где было десять детей, жила в условиях крайней бедности. Отец работал в колхозе, а когда началась война, ушел на фронт и пропал без вести в Белоруссии», – рассказали в пресс-службе.

Во время войны Тамара Михайловна училась в школе в Старом Заинске. Каждое утро ходила пешком пять километров в школу в изношенных лаптях, постоянно ощущая холод и голод. Нередко ей и другим детям нечего было есть, и они сильно голодали, отметили в пресс-службе.

Тамара работала в колхозе, занимаясь тяжелым физическим трудом: пахала землю, собирала урожай и перевозила зерно на быках, потому что лошадей забрали на фронт. После войны двоюродный брат взял ее к себе в Свердловск, чтобы она присматривала за его детьми.

Там девушка позже устроилась на работу завхозом в детский сад. Вскоре вышла замуж и родила двоих сыновей. Впоследствии семья переехала жить в Заинск. Сейчас у Тамары Михайловны четверо внуков и шесть правнуков.