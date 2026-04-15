Ветерану труда из Татарстана Жихание Зариповой исполнилось 95 лет

Труженица тыла из Елабужского района Татарстана Жихания Зарипова сегодня отмечает 95-летие. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Жихания Ахатовна родилась 15 апреля 1931 года в Елабужском районе ТАССР в семье колхозников. Получила начальное образование. Во время войны, будучи ребенком, наравне со взрослыми работала разнорабочей в колхозе. После войны и до выхода на пенсию продолжала трудовой путь: возила семена на поля, сено на конюшни, ухаживала за птицей и овцами», – рассказали в пресс-службе.

Общий трудовой стаж труженицы тыла составляет 42 года. Жихания Ахатовна замуж не вышла, детей у нее нет. В настоящее время проживает одна, находится на социальном обслуживании на дому.