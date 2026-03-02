Ветерану СВО из Заинска вручили государственную награду

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

На встрече с военнослужащими в Заинске ветерану спецоперации Эдуарду Сафаргалееву вручили медаль. Указом Президента России Владимира Путина он награжден медалью «За отвагу» II степени за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевых операций по защите Отечества и интересов государства.

Медаль ему вручил глава Заинского района Разиф Каримов на встрече с ребятами, вернувшимися в отпуск из зоны специальной военной операции. Вместе с военнослужащими участие в мероприятии приняли заместитель главы района Петр Уразайкин, заместитель руководителя исполкома района Регина Камалова, председатель районного совета ветеранов Алексей Алексеев, председатель заинского отделения общественной организации «Боевое содружество» Сергей Хватков, а также члены рабочей группы по поддержке участников спецоперации и их семей.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Мероприятие началось с минуты молчания в память о заинцах, погибших в ходе специальной военной операции. Руслан Петряков из детского сада «Солнышко» прочитал патриотическое стихотворение, вдохновившее военнослужащих на новые победы.

Разиф Каримов ознакомил участников встречи с социально-экономическими показателями района и рассказал о гуманитарной и волонтерской помощи фронту.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«24 февраля исполнилось четыре года со дня начала специальной военной операции. Среди заинцев были ребята, которые уже 25 февраля подписали контракт и отправились защищать страну. Заинцы объединились, чтобы помочь своей стране. Я хочу поблагодарить всех, кто помогает военнослужащим», – сказал глава района.