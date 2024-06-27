Ветерану СВО из Татарстана вручили коляску повышенной проходимости

Ветерану специальной военной операции из Татарстана Аделю Уркунбаеву, который сейчас проходит лечение после тяжелой травмы, подарили коляску повышенной проходимости. Подарок боец получил от татарстанского филиала фонда «Защитники Отечества».

На момент начала СВО Адель служил по контракту на должности заместителя командира батальона, однако ему очень хотелось попасть в штурмовую бригаду. Тогда мужчину зачислили в добровольческий батальон, в составе которого он отправился на Харьковское направлении.

В августе 2022 года бойца ранили в плечо, но, несмотря на травму, он остался на передовой. Еще через две недели, после двух штурмов позиций противника, Адель получил осколочное ранение в поясницу от танкового снаряда. Его прооперировали, а после отправили на лечение, которое он прошел в нескольких госпиталях. Сейчас здоровьем бойца занимаются татарстанские врачи.

Несмотря на серьезную травму, прогнозы в отношении его восстановления положительные – в дальнейшем после нескольких курсов реабилитации Адель сможет ходить. На время восстановления герою требовалась коляска, которую ему подарил республиканский филиал фонда «Защитники Отечества». Она имеет повышенную проходимость и несколько скоростных режимов. Адель признался, что пока ему не совсем привычно управлять такой большой коляской, но это лишь дело времени.

«Пробовал. Удобная, практичная. Большая, правда, но нормально. По лестницам еще не пытался, поэтому пока ничего не могу сказать [по этому поводу]», – поделился боец.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. Основная его цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и членов их семей. В филиалах фонда защитникам помогают с медицинской и социальной реабилитацией, в том числе в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку и адаптируют жилье под нужды инвалидов. Также фонд вовлекает ветеранов в занятия физкультурой и спортом, паралимпийское движение, организует культурные мероприятия, проводит встречи по патриотическому воспитанию молодежи с участием защитников Отечества.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону

Материал подготовлен при участии филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ