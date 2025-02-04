Ветерану СВО из Бавлинского района обустроили квартиру после ранения

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Государственный фонд «Защитники Отечества» оказал поддержку ветерану спецоперации Ивану Митряшкину из Бавлинского района Татарстана.

Митряшкин оказался в зоне спецоперации, заключив контракт. В 2022 году получил ранение в Озеровке, когда нужно было относить боекомплекты ребятам.

«В первый раз все было нормально. Затем сказали вытаскивать «трехсотого» – это раненый военнослужащий. В итоге сам получил ранение, – рассказывает Иван Михайлович. – Но я успел вытащить двоих. Мне еще повезло, быстро все среагировали, ребята молодцы. Меня отправили в больницу, потом в госпиталь. После лечения приехал в Бавлы. Не знал, куда и к кому обратиться. Подсказали, что могут помочь в фонде «Защитники Отечества», – рассказал ветеран СВО.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Ближайший район, где работает фонд, – Бугульминский. Позвонил, социальный координатор Сергей Аношин взял трубку.

«Осенью 2023 года к нам обратился Иван Михайлович Митряшкин, ветеран СВО, который получил ранение, повлекшее инвалидность. У него полностью нарушена работа опорно-двигательного аппарата. Когда мы начали с ним работать, помогли установить инвалидность, и в связи с этим по программе государственного обеспечения ветеранов СВО с инвалидностью появилась возможность сделать адаптацию жилого помещения – жилища инвалида – и предоставить ему технические средства реабилитации, которые ему положены в связи с тем, что у него ограничено движение нижних конечностей», – проинформировал представитель фонда в Бугульме Сергей Аношин.

По его словам, жилое помещение адаптировали быстро: сделали рабочий уголок, оборудованный за счет фонда, поменяли дверные проемы, установили умную колонку, поменяли душевую кабину, приобрели коляску повышенной проходимости.

Теперь Иван может спокойно перемещаться по дому, по улице. Коляска полностью автоматизирована, может работать 42 мото-часа. Есть функция поднятия по лестнице. Так как ветеран СВО живет в сельской местности, ему заказали коляску повышенной проходимости.

«За короткие сроки мы смогли установить инвалидность, провести адаптацию, приобрести технические средства реабилитации», – отметил Сергей Аношин.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

За Бугульминским филиалом закреплены четыре района – Бугульминский, Азнакаевский, Бавлинский и Ютазинский. А с 2025 года в Бавлинском районе назначили местного социального координатора, им является Марта Лендяева.

«Коляска удобная. Пробовал и на улице, без проблем забирается даже на второй этаж, – делится Иван Митряшкин. – Коляска полностью автоматизирована, я ее быстро освоил, ведь до начала СВО я работал механизатором в хозяйстве «Николашкино».

Квартира бойца полностью оснащена техникой, ему помогают умная колонка, включатели и выключатели, робот-пылесос – все работает автоматически.

По словам ветерана СВО, госфонд «Защитники Отечества» помог ему вернуться в жизнь и не только. Иван Митряшкин мечтает открыть свою мини-ферму, но впереди его ждет еще одна сложная операция.

Фото предоставлено Индирой Сайфуллиной

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Рабочая группа по вопросам СВО создана также по распоряжению Президента. Ее возглавил первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.