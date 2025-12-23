Ветерану авиапрома в Казанском Кремле вручили медаль «За доблестный труд»
Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран авиапрома Федор Константинович Гарбуз из Татарстана награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Награду ему вручил сегодня в Казанском Кремле Раис РТ Рустам Минниханов.
«Федор Константинович родился в 1929 году. Он пришел на авиационный завод сразу после учебы в КАИ. Сразу отличился, пытался усовершенствовать производство. Работал в отделе холодной штамповки, это очень сложное производство. Он решал все проблемные вопросы успешно, был начальником бюро», – рассказала «Татар-информу» председатель совета ветеранов казанского авиационного завода Оксана Василюк.
Федор Константинович приехал учиться в Казань из Приморского края. В общей сложности проработал на заводе 39 лет. Сейчас живет вместе с внуком, его супругой и правнучкой.
Государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан вручил сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выдающимся жителям региона в Пушечном дворе Казанского Кремля. В этот день государственные награды получили 54 человека – врачи, педагоги, артисты, деятели культуры и искусства, строители, юристы, экономисты, ученые, животноводы, машиностроители, механизаторы.