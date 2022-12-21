Ветеранская организация нижнекамского предприятия СИБУРа стала лучшей в РТ

Фото: предоставлено пресс-службой НКНХ.

Совет ветеранов нижнекамского предприятия СИБУРа — НКНХ занял первое место в Республиканском конкурсе на лучшую первичную ветеранскую организацию. Конкурс был посвящен 77-летию Победы в Великой Отечественной войне и 35-й годовщине организации ветеранов Татарстана.

Полученная награда — заслуженная оценка работы с ветеранами на предприятии. Совет ветеранов «Нижнекамскнефтехима» является одним из самых многочисленных среди предприятий нефтехимической отрасли республики, в нем насчитывается более 10 750 человек. Из них — 53 труженика тыла, 20 участников боевых действий в горячих точках, 1 270 инвалидов.

Фото: предоставлено пресс-службой НКНХ.

Всем своим бывшим работникам, ушедшим с предприятия на заслуженный отдых, «Нижнекамскнефтехим» оказывает всестороннюю помощь.

Коллективным договором для ветеранов предприятия предусмотрены различные льготы. Это медицинское обеспечение, оздоровление, финансовая поддержка. Пожилые нефтехимики имеют возможность отдохнуть и поправить здоровье в санатории-профилактории «Корабельная роща». На эти цели в год выделяется порядка 660 путевок, ветеранам войны и труженикам тыла они выделяются бесплатно. 4,6 млн рублей ежегодно направляется для медицинского обслуживания пенсионеров, проработавших в НКНХ более 10 лет и состоящих на учете в Совете.

Фото: предоставлено пресс-службой НКНХ.

«При выходе на заслуженный отдых, работнику „Нижнекамскнефтехима“ перечисляют единовременное пособие. Неработающим пенсионерам производятся единовременные выплаты к юбилейным и памятным датам. Не остаются без внимания „золотая“ и „бриллиантовая“ свадьбы», — отметил председатель Совета ветеранов войны и труда «Нижнекамскнефтехима» Рашит Валиуллин.

Не забывают о ветеранах производства и в памятные даты — в День Победы, День памяти и скорби, День города, Сабантуй, День химика, День Защитника Отечества, Международный женский день, День пожилого человека.

Фото: предоставлено пресс-службой НКНХ.

Инвалидам, состоящим на учете в совете, выплачивается единовременное пособие. В случае смерти пенсионера, выплачивается материальная помощь и оплачиваются ритуальные услуги.

Ветераны, чтобы быть в курсе событий, происходящих на родном предприятии, бесплатно получают газеты «Нефтехимик» и «Хезмэттэш авазы».

Офис Совета ветеранов «Нижнекамскнефтехима» расположен в Нижнекамске по адресу: Лесная, 45. В новое отремонтированное здание он переехал два года назад. Здесь созданы все условия для приема ветеранов, помещения оснащены необходимой оргтехникой и мебелью.

Ежедневно сюда с самыми разными вопросами приходят до 100 человек