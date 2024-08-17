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Ветеранов СВО привлекут к мероприятиям нацпроекта «Молодежь и дети»
Участников специальной военной операции планируют привлечь к мероприятиям национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства.
Отмечается, что работа проводится в рамках включения в проект мероприятий по развитию традиционных ценностей. Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин — доклад главе государства должен быть представлен в срок до 1 сентября.
Разработкой таких предложений занимаются Росмолодежь, федеральные органы исполнительной власти и организации. При этом, напомнили в Правительстве, участники СВО уже принимают участие в воспитательной работе в патриотических и молодежных центрах, школах. Так, например, на федеральном уровне реализуется проект «Твой герой», к которому присоединились уже более 1 тысячи человек из 57 регионов.
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