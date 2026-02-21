Ветеранов СВО пригласили на службу в правоохранительные органы Татарстана

Около пяти тысяч вакансий есть в настоящее время в правоохранительных органах Татарстана. Часть из них была предложена сегодня участникам СВО на специализированной ярмарке в Казани.

«МВД по РТ предлагает широкий спектр специальностей для бывших участников СВО. Это должности оперуполномоченных уголовного розыска, следователей, дознавателей, полицейских-водителей, полицейских-кинологов, сотрудников изоляторов временного содержания, патрульно-постовая служба. Наши основные требования – наличие полного среднего образования. Кандидаты могут быть назначены на должности среднего и младшего начальствующего состава, так называемые сержантские должности. Если кандидат – участник СВО – будет иметь среднее специальное или высшее образование, то он уже может претендовать на должности офицерского состава», – сообщил журналистам заместитель начальника УВД Казани, полковник Александр Федотов.

По его словам, в правоохранительных органах есть специальные подразделения, где используются беспилотные системы и квадрокоптеры. Они применяются при проведении массовых мероприятий и оперативно-разыскных действий. У соискателей при желании в будущем есть возможность работать с такой высокотехнологичной техникой.

«Всего у нас вакансий, если взять всю республику, около пяти тысяч. Заработная плата начинается от 40-45 тысяч рублей и увеличивается в зависимости от продолжительности выслуги лет, занимаемой должности, присвоенного звания. Есть выплаты за государственные награды. Для участников СВО это тоже будет достаточно весомая выплата – 50% к окладу. Поэтому здесь достаточно хорошие условия», – подчеркнул Федотов.

У желающих устроиться на работу есть возможность пройти переобучение.

«У нас на базе Казанского юридического института есть Центр профессиональной подготовки, где проводится базовая подготовка сотрудников полиции, курсы повышения квалификации. Казанский юридический институт имеет возможность обучать будущих кандидатов, которые к нам придут на службу, высшему юридическому образованию. То есть поступают к нам на базе среднего специального или среднего образования, получают высшее образование и уже в последующем становятся офицерами. Возможностей очень много, спектр очень большой. Приходить, пробовать надо. Работать, продолжать служить Родине в погонах», – заключил Федотов.

Также на специализированной ярмарке в Казани свои вакансии для ветеранов СВО представили Росгвардия и УФССП по РТ.