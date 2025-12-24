news_header_top
Общество 24 декабря 2025 13:08

Ветеранов боевых действий в РТ включат в категорию особо нуждающихся в соцзащите

Ветеранов боевых действий в Татарстане включат в категорию граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Это позволит резервировать отдельные виды работ для их трудоустройства. Соответствующий законопроект одобрили сегодня депутаты на 17-м заседании Госсовета РТ.

«Законопроект разработан в целях совершенствования системы мер по увеличению занятости и социализации ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, а также приведения в соответствие с федеральным законодательством», – сказала министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Механизм резервирования применяется к работодателям с численностью работников от 30 человек.

