Ветеранам Великой Отечественной войны в РТ могут выплатить по 100 тыс. рублей

Единовременно выплатить по 100 тысяч рублей инвалидам и ветеранам войны планируют в Татарстане к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Проект соответствующего указа Раиса республики сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

В документе указано, что выплаты должны быть произведены в мае 2026 года. Право на них получат инвалиды Великой Отечественной войны, а также ветераны, относящиеся к категориям, предусмотренным федеральным законом «О ветеранах» от 12 января 1995 года № 5-ФЗ.