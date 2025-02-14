Ветеранам СВО в Альметьевске предложили освоить профессию за две недели

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Вернувшимся со специальной военной операции бойцам центр занятости Альметьевска предлагает освоить новую профессию всего за две недели. Здесь можно трудоустроиться по своей специальности или открыть собственное дело. Центр предоставляет полную информацию о вакансиях и консультации по вопросам трудового законодательства.

Ветеран боевых действий Сергей Павлов рассказал, что после возвращения с фронта из-за полученного ранения ему пришлось искать новую работу. Сотрудники центра предложили ему несколько вариантов, и через две-три недели он решил пройти обучение на охранника. Отучившись, он получил возможность перейти на новую вакансию. Весь процесс – от подачи заявления до начала работы – занял около четырех месяцев.

Директор Альметьевского центра занятости Роберт Ганиев пояснил: «Мы выдаем диплом о переподготовке и удостоверение. Онлайн-курсы для обучения обычно занимают не больше месяца, а очные курсы зависят от конкретного направления. Например, курсы для охранников длятся две недели».

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Список профессий для ветеранов постоянно обновляется. Уже в апреле стартует новый курс для желающих работать в офисе.

«В этом году открываем курс «оператор ЭВМ» для тех, кто не очень хорошо разбирается в компьютерах. Курсы помогут получить необходимые знания и найти новую работу», – добавила ведущий инспектор Альметьевского ЦЗН Лариса Журавлева.

По ее словам, не все вернувшиеся с фронта хотят работать по найму – многие мечтают открыть свой бизнес. Для этого нужно обратиться в 101-й кабинет, но условием является регистрация в качестве безработного.

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Чтобы начать работать в центре занятости, бойцам нужно подготовить стандартный пакет документов: паспорт, СНИЛС, ИНН, удостоверение ветерана боевых действий, документ об образовании и информацию о банковском счете. Сейчас для участников СВО с группой инвалидности доступны 79 вакансий.