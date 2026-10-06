Ветеранам СВО напомнили о бесплатной юридической помощи от Госюрбюро РТ

В Минюсте Татарстана напомнили ветеранам СВО о возможности получить бесплатную юридическую помощь от Государственного юридического бюро РТ. Обратиться за ней можно как во время выездных приемов, так и непосредственно в Госюрбюро республики.

«Организация такой работы – это часть системной работы по обеспечению правовой защищенности тех, кто стоит на страже нашей Родины», – отмечает руководитель Госюрбюро Марс Фаткуллин.

Так, для участников СВО, лечащихся в РКБ и городских больницах №7, №12 и №16, за первое полугодие 2026 года было проведено 9 выездных приемов – такие мероприятия проводятся регулярно. Бойцов консультировали специалисты Нотариальной палаты РТ, Адвокатской палаты РТ, Минтруда РТ и других республиканских ведомств. Например, 12 человек смогли оформить доверенности и заверить оригиналы документов, еще 8 – восстановить паспорта гражданина РФ.

Всего профессиональную правовую помощь смогли получить более 120 ветеранов.