Ветеранам спецоперации и их семьям передали 800 билетов на шоу Немова в Казани

Сегодня, 10 декабря в 18.30 на площадке спортивной арены «Баскет-холл» начнется театрализованное гимнастическое шоу четырехкратного олимпийского чемпиона Алексея Немова «Легенды спорта. Наследие». Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Шоу «Легенды спорта. Наследие» посвящено людям России, своим трудом и талантами достигшим вершин признания и оставившим следующим поколениям бесценное наследство.

Каждый из эпизодов действа отражает ту или иную часть общих традиций: от русских сказок, национальных орнаментов и храмовой архитектуры до великих писателей, конструктивизма и шедевров советского кинематографа.

Масштабная постановка объединит на одной сцене звезд спортивной и художественной гимнастики, акробатики. Также в программе задействованы представители современного и народного танца, классического балета, певцы, хор, детская вокальная группа. В шоу примут участие более 150 спортсменов, среди которых – олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы Европы: Алексей Немов, Дина и Арина Аверины, Оксана Чусовитина, Давид Белявский, Дарья Нагорная, Алексей Бондаренко, Елена Замолодчикова и другие герои мировой гимнастики. Вместе с ними на помост выйдут детские коллективы и юные представители лучших спортивных школ Татарстана.

Зрителями шоу станут примерно 5 тыс. человек – учащиеся спортивных и образовательных школ, ветераны спорта, а также поклонники гимнастики. При этом 800 билетов было распределено между ветеранами специальной военной операции и их семьями.

«Девятого декабря в стране отмечается День героев Отечества. Сейчас особенно важно протянуть руку поддержки нашим современным героям – ветеранам СВО и их семьям. Спорт обладает уникальной силой – силой исцеления, вдохновения и мотивации. Уверен, что это шоу, где переплетаются легендарные спортивные достижения и богатейшее культурное наследие России, станет для наших дорогих гостей ярким, эмоциональным событием, даст новый импульс к реабилитации и активной жизни», – заявил заместитель министра спорта Ильдар Садриев.

Шоу «Легенды спорта» – это большой проект, в основе которого лежат истории великих российских спортсменов, которые смогли преодолеть все преграды и подняться на вершину Олимпа. В 2025 году постановка будет посвящена патриотической теме и расскажет о российской культуре, где особое место занимает Республика Татарстан.

Отдельное внимание в рамках проекта уделяется государственной программе «Спорт России». Развитие адаптивного спорта, реабилитация и социальная адаптация ветеранов СВО являются ключевыми задачами государственной программы «Спорт России». Шоу «Легенды спорта» вносят свой вклад в эту работу, поддерживая инклюзивность спортивной среды и создавая пространство для диалога, мотивации вернувшихся с фронта.