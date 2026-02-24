Ветеранам боевых действий дополнительно предоставят до 35 дней отпуска

Подписан закон, который расширяет права отдельных категорий ветеранов боевых действий на дополнительный отпуск. Согласно новой редакции, право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в год получают несколько категорий граждан. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Это касается тех, кто был направлен для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожскую и Херсонскую области с 30 сентября 2022 года.

Право распространяется на тех, кто имеет особые заслуги при выполнении этих задач и отработал на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев либо был досрочно откомандирован по уважительным причинам.

Кроме того, дополнительный отпуск смогут получить граждане, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также те, кто выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года.