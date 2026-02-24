news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 февраля 2026 20:50

Ветеранам боевых действий дополнительно предоставят до 35 дней отпуска

Читайте нас в
Телеграм

Подписан закон, который расширяет права отдельных категорий ветеранов боевых действий на дополнительный отпуск. Согласно новой редакции, право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 35 календарных дней в год получают несколько категорий граждан. Об этом сообщает «ugra-news.ru».

Это касается тех, кто был направлен для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также в Запорожскую и Херсонскую области с 30 сентября 2022 года.

Право распространяется на тех, кто имеет особые заслуги при выполнении этих задач и отработал на указанных территориях в общей сложности не менее шести месяцев либо был досрочно откомандирован по уважительным причинам.

Кроме того, дополнительный отпуск смогут получить граждане, направлявшиеся на работу в Афганистан в период с декабря 1979 года по декабрь 1989 года, а также те, кто выполнял специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года.

#отпуск #ветераны СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

Казанский имам рассказал, кому нельзя давать фитр-садака

24 февраля 2026
Фитр-садака в 2026 году: объем милостыни и можно ли выплачивать деньгами

Фитр-садака в 2026 году: объем милостыни и можно ли выплачивать деньгами

24 февраля 2026