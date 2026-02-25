Ветеран войны Зариф Хайруллин из Татарстана отмечает 100-летний юбилей

Зариф Набиуллович Хайруллин из Буинского района Татарстана сегодня отмечает 100-летний юбилей. Ветеран участвовал в боях за освобождение Румынии, Бессарабии и Одессы, получил ранение. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Минтруда РТ.

«Хайруллин Зариф Набиуллович родился 25 февраля 1926 года в селе Сорок-Сайдак Буинского района ТАССР. После окончания средней школы 13 марта 1943 года ушел на фронт. Воевал за освобождение Румынии, Бессарабии, Одессы. Получил ранение и до 1949 года служил в комендатуре», – сообщили в пресс-службе.

Впоследствии Зариф Хайруллин окончил Казанский государственный университет. После войны трудился учителем начальных классов в Чувашии, а также в школах Дрожжановского и Буинского районов.

В 1951 году ветеран женился – его супругой стала Бибиназиря Насыбулловна, работавшая учителем начальных классов и татарского языка. Супруги прожили вместе 71 год, достойно воспитали четверых детей.

В настоящее время Зариф Набиуллович проживает вместе с дочерью Резедой Зарифовной. Ветеран имеет активную гражданскую позицию, интересуется событиями, происходящими в стране и в мире.

Почетный житель Татарстана читает газеты, смотрит телевизор, его любимая телепередача – «60 минут». Очень любит смотреть хоккей, болеет за команду «Ак Барс», играет в домино и шахматы. Ветеран ведет активный образ жизни, совершает пешие прогулки, делает зарядку.

Зариф Хайруллин награжден знаком «Фронтовик 1941–1945 гг.», медалями Жукова и за «Доблестный труд». Ветеран также имеет юбилейные награды.