Ветеран войны Мухтарама Хаертдинова из Татарстана отметила 107-летие

Ветеран Великой Отечественной войны Хаертдинова Мухтарама Хаертдиновна из Ютазинского района Татарстана в апреле отметила 107-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Мухтарама Хаертдиновна родилась 2 апреля 1919 года в деревне Какре-Елга Азнакаевского района в многодетной семье», – сообщили в пресс-службе.

Хаертдинова окончила восьмилетнюю школу. Работала в семенной лаборатории – сначала лаборанткой, а потом стала заведующей. Затем трудилась секретарем-машинисткой в районной машинно-тракторной станции. 10 января 1943 года ее призвали на фронт.

«Служила санинструктором в составе противотанкового артиллерийского полка четвертого Украинского фронта. При освобождении Киева рядовая Хаертдинова попала в плен», – отметили в пресс-службе.

Вернувшись в родные края, Мухтарама Хаертдиновна вышла замуж за бывшего фронтовика, родила дочь, которая впоследствии подарила ей двух внуков.

До выхода на заслуженный отдых Мухтарама Хаертдиновна работала на Ютазинском элеваторе бухгалтером. В свободное от работы время писала стихи о любви к Родине.

Мухтарама Хаертдиновна награждена медалями «За Победу над Германией» и «Георгий Жуков».

Благодаря заботе, которую сейчас оказывают ей любящая дочь Гульнара и внучки Регина и Альбина, она остается в здравом уме и твердой памяти.