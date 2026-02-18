Ветеран войны Лена Сабирзяновна из Татарстана отмечает 95-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Лена Сабирзяновна Булатова сегодня празднует 95-летний юбилей. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Лена Сабирзяновна родилась 18 февраля 1931 года в деревне Нижние Чыршылы Лениногорского района. Во время войны работала в колхозе разнорабочей», – рассказали в пресс-службе.

Окончила среднюю школу, в 1948 году поступила в Казанский государственный педагогический институт на исторический факультет. В 1953-м начала преподавать историю в Кукморской средней школе. В 1956 году вышла замуж за Атласа Булатова, будущего первого секретаря Кукморского райкома КПСС. У супругов родилось трое детей.

«Вместе с мужем переезжала из района в район Татарстана, продолжая свою трудовую деятельность, успела поработать в Сабинской и Мамадышской средних школах. У Лены Сабирзяновны 30 лет педагогического стажа. Она награждена медалью „За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.“», – отметили в министерстве.