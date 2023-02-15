Ветеран войны из Заинска Анна Моисеева отметила вековой юбилей

Фото: Айгуль Яруллина

Сегодня сотый день рождения отмечает жительница Заинска — ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Моисеева. С юбилеем ветерана поздравил глава Заинского района Разиф Каримов. Он передал Анне Ивановне поздравительные адреса от Президента РФ Владимира Путина и Раиса Татарстана Рустама Минниханова.

«Анна Ивановна, вы обещали дожить до 100 лет и слово сдержали, вы большая молодец!» — сказал Каримов. Ветеран принимала поздравления и по видеосвязи.

Возле дома, где живет ветеран, прошло торжественное мероприятие с поздравлениями и небольшим концертом, после окончания которого именинница, загадав желание, запустила в небо воздушные шары. При этом все собравшиеся исполнили куплеты из песни «Надежда».

Анна Ивановна Моисеева, в девичестве Мачтакова, родилась 15 февраля 1923 года в поселке Подгорный Заинского района, была девятым ребенком в семье. В июне 1941 года закончила школу-интернат. В том же году окончила курсы трактористов и медсестер, а в июле 1942-го была призвана в действующую армию, где по сентябрь 1945 года служила младшей медицинской сестрой в 473-м полевом передвижном хирургическом госпитале 61-й армии (входившей в состав различных фронтов, от Брянского до 1-го Белорусского) в звании младшего сержанта медицинской службы.

Моисеева прошла боевой путь от Москвы до Берлина, награждена медалями «За боевые заслуги» и «За взятие Берлина», а также двумя орденами Отечественной войны II степени. В Берлине благодарность от командования Анне Ивановне вручал лично Маршал Советского Союза Георгий Жуков.

В настоящее время Анна Ивановна находится на надомном социальном обслуживании. Заботятся о ветеране ее дочь Надежда и зять Раис Шайдуллины. У Анны Ивановны семь внуков, 14 правнуков и одна праправнучка.

Автор текста и фото — Айгуль Яруллина.