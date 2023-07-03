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Ветеран войны из Балтасинского района получил на 93-й день рождения новую баню
Ветеран Великой Отечественной войны Гильван Гильмуллин из Балтасинского района Татарстана на свой 93-й день рождения получил новую баню. Такой подарок ему сделал депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».
Ветеран сам попросил депутата о помощи, когда Вольфсон приехал в мае поздравить его с наступающим Днем Победы. В итоге ко дню рождения на участке Гильвана Гильмулловича поставили новый сруб, подключили его к централизованному водо- и газоснабжению, канализации.
Вольфсон отметил, что ветераны – герои, которым все жители России обязаны многим. «Наша главная задача – окружить их вниманием и решить все бытовые вопросы, чтобы они ни в чем не нуждались», – сказал депутат, поздравляя ветерана с днем рождения.
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