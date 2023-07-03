Ветеран войны из Балтасинского района получил на 93-й день рождения новую баню

Ветеран Великой Отечественной войны Гильван Гильмуллин из Балтасинского района Татарстана на свой 93-й день рождения получил новую баню. Такой подарок ему сделал депутат Государственной Думы России от Татарстана Илья Вольфсон, сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Ветеран сам попросил депутата о помощи, когда Вольфсон приехал в мае поздравить его с наступающим Днем Победы. В итоге ко дню рождения на участке Гильвана Гильмулловича поставили новый сруб, подключили его к централизованному водо- и газоснабжению, канализации.

Вольфсон отметил, что ветераны – герои, которым все жители России обязаны многим. «Наша главная задача – окружить их вниманием и решить все бытовые вопросы, чтобы они ни в чем не нуждались», – сказал депутат, поздравляя ветерана с днем рождения.

Гильван Гильмуллович Гильмуллин родился в 1930 году, во время войны помимо учебы помогал в тылу в колхозе им. Сталина. С 1950 по 1954 год служил в Красной Армии, в 1951 году участвовал в боевых операциях по ликвидации националистического подполья в Украине в составе 10-го стрелкового полка внутренних войск Министерства госбезопасности СССР. После службы в армии три года проработал на казанском железнодорожном вокзале, а потом вернулся в Балтасинский район, где работал слесарем на хлебозаводе и экскаваторщиком на кирпичном заводе. В семье Гильвана Гильмулловича трое детей, четверо внуков и правнук.